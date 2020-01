Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Morgen.

Tak for din tilmelding!

Tyskland presser på for EU-forhandlinger med to balkanlande Forbundskansler Angela Merkel vil arbejde for optagelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien.

Automatisk oplæsning Beta Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning Tyskland vil presse på for at få EU til at indlede optagelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien ved EU's topmøde i marts. Det siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, som mandag holdt pressemøde i Berlin efter et møde med den albanske premierminister, Edi Rama. »Begge lande har opnået virkelig meget. Vi vil nu arbejde for, at vi kan nå de ønskede resultater i marts«, siger Merkel. Nordmakedonerne meddelte tilbage i 2004, at de ønskede at blive medlem af EU. Året efter fik landet officielt status af kandidatland. Læs også: Måske er der håb for de diskvalificerede lande i Europa Nordmakedonien var under en årelang navnestrid med Grækenland forhindret i at søge optagelse i EU. Men striden blev løst, da Makedonien skiftede navn til Nordmakedonien. Kroatien har det roterende EU-formandskab, og landets udenrigsminister, Goran Grlic Radman, har gjort det klart, at brexit og en EU-udvidelse vil være højt prioriterede områder. »Men processen med at blive optaget i EU er ikke noget, der sker på en dag«, sagde Radman tidligere på måneden. Halter langt efter nabolande EU-Kommissionen er tidligere nået frem til, at Nordmakedonien og Albanien er klar til optagelsesforhandlinger. Det er en proces, der kan vare i årevis. På Vestbalkan er det kun Serbien og Montenegro, som fører forhandlinger om optagelse, mens Albanien og Nordmakedonien venter på at komme til det. Kosovo og Bosnien halter langt bagefter nabolandene - blandt andet på grund af et stærkt kompliceret og ineffektivt politisk system, der gør det ekstremt vanskeligt at gennemføre reformer. Kroatien og Slovenien er de eneste lande fra det tidligere Jugoslavien, som er med i EU. Slovenien blev optaget i 2004 og Kroatien i 2013. Kroatien er det land, der senest er kommet med i EU. ritzau