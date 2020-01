Netanyahu opgiver at få immunitet i sag om korruption Kort før USA's præsident offentliggør fredsplan, opgiver Israels premierminister forsøg på at få immunitet.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, oplyser, at han dropper forsøget på at få parlamentarisk immunitet mod anklager for korruption.

Nyheden kommer kun få timer før, at præsident Trump løfter sløret for USA's fredsplan for Mellemøsten.

»Jeg trækker anmodningen om immunitet tilbage«, skriver Netanyahu på Facebook.

Jeg trækker anmodningen om immunitet tilbage Benjamin Netanyahu, Israels premierminister

»Jeg vil ikke lade mine politiske modstandere bruge denne sag til at forstyrre det historiske skridt, som jeg leder«.

Det er tilsyneladende en henvisning til de fordele, som Trumps fredsplan vil give israelerne på bekostning af palæstinensernes krav til en fredsløsning.

Risikerer at blive dømt for korruption

Netanyahu risikerer efter valget i marts - det tredje i Israel på et år - at blive tiltalt og dømt. Han er sigtet for ulovligt at have modtaget store gaver og for andre brud på loven.

Han befinder sig i Washington. Her ventes han at være til stede, når Trump fremlægger sig fredsplan for Mellemøsten.

Trump har også bebudet, at han senere tirsdag vil mødes med den israelske oppositionsleder, Benny Gantz.

ritzau