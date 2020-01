Briter under pres siger delvis ja til Huaweis 5G-netværk USA's præsident ventes at blive sur over britisk beslutning om kinesiske Huawei og det kommende 5G-netværk.

Storbritannien vil tillade den kinesiske telegigant Huawei at spille en rolle i opbygningen af et 5G-mobilnetværk. Men en rolle med begrænsninger.

Det oplyser den britiske regering tirsdag efter at have været under hårdt pres fra USA.

Afgørelsen vil ikke blive modtaget venligt af præsident Donald Trump. Med brexit lige om hjørnet kan det kaste grus i det samarbejde, som premierminister Boris Johnson har stillet i udsigt med USA.

»Det er glædeligt, at Storbritannien har stået imod det enorme pres, som den britiske regering har oplevet fra amerikansk side de seneste uger og måneder. Der er stort cadeau herfra til Boris Johnson og resten af de britiske politikere for at tage stilling og melde klart ud«, siger Jiang Lichao, der er topchef i Huawei Danmark.

»Det er vigtigt med teknologisk udvikling, der er baseret på fakta og standarder, som det er sket i EU-regi og nu i Storbritannien, og vi ser frem til udmeldinger fra andre lande inklusiv Danmark«, siger han.

Det hedder i den nye britiske bestemmelse, at en 'højrisiko-byder' vil blive udelukket fra sensitive dele af det kommende mobil- og netværk.

Må ikke nærme sig atomanlæg og militære baser

Men i samme omgang lyder det, at en 'højrisiko-byder' vil kunne få andel i 'ikke-følsomme' dele af 5G.

Det fremgår ikke klart, hvordan det skal forstås, og hvordan det skal virke.

Men Huawei vil med sit 5G-netværk ikke få lov at nærme sig atomanlæg og militære baser.

USA's regering har klart ladet forstå, at hvis Storbritannien skal være en nær partner, når landet fredag ved midnat træder ud af EU, så bør det udelukke Huawei helt.

Det amerikanske argument er, at Huawei er nært forbundet med Kinas kommunistiske regime. Og at det som 5G-udbyder kan bruge sit udstyr til at stjæle vitale oplysninger i de vestlige lande.

Huawei benægter alle beskyldninger om spionage.

TDC afbrød sidste år samarbejdet med Huawei og lader svenske Ericsson opbygge selskabets 5G-netværk.

