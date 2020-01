Boeing taber milliarder efter flyproblemer Forbuddet mod at flyve med 737 Max-fly har gjort ondt på producenten bag flyene, amerikanske Boeing.

For første gang siden 1997 tabte Boeing sidste år penge.

Det skete i et år med store problemer med flytypen 737 Max, der var involveret i to flystyrt.

For året har den amerikanske flyproducent tabt 636 millioner dollar, hvilket svarer til omkring 4,3 milliarder kroner. Det fremgår af Boeings årsregnskab.

Siden marts sidste år har Boeings 737 Max-fly haft forbud mod at gå i luften efter to styrt, som dræbte i alt 346 personer.

Siden har Boeing arbejdet på at få løst det problem, som menes at have forårsaget de to ulykker. De fandt sted med få måneders mellemrum i Indonesien og Etiopien.

Boeing meddelte for nylig, at selskabet regner med, at 737 Max-flyene må begynde at flyve igen fra midten af 2020.

ritzau