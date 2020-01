Kineser i Finland er smittet med coronavirus

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Finland har bekræftet sit første tilfælde af coronavirus hos en kinesisk turist.

Det meddeler det finske institut for sundhed og velfærd (THL) ifølge tv-stationen Yle.

Patienten, der kommer fra den kinesiske storby Wuhan, er isoleret på centralsygehuset i Lapland.

»Det var ventet, at virusset ville komme via turister til Finland. Risikoen for, at virusset spreder sig i Finland, er stadig vældig lille, så der er ingen grund til uro, siger THL's direktør, Mika Salminen, til Yle.

Det er det første bekræftede tilfælde af coronavirus i Norden.

ritzau