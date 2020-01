WHO før nyt krisemøde i dag: Hele verden er nødt til at være i alarmberedskab

Antallet af smittede med det nye coronavirus overstiger internt i Kina nu det antal, som for 17 år siden blev smittet med sars. Samtidig er WHO foruroliget over flere særligt opsigtsvækkende smittetilfælde uden for Kina.