Trump nåede ikke sit mål: USA's økonomi voksede 2,3 procent i 2019

USA's økonomi nåede i 2019 for andet år i træk ikke præsident Trumps mål. Danske bankøkonomer ser faretegn.

USA's økonomi voksede 2,3 procent sidste år og nåede ikke præsident Donald Trumps mål om vækst på 3,0 procent for andet år i træk. Det oplyser handelsministeriet i USA.

2,3 procent er den laveste vækst siden 2016 og følger efter en vækst i 2018 på 2,9 procent. Men i forhold til Europa er det en solid vækst.

Bruttonationalproduktet (bnp) steg i fjerde kvartal af 2019 med 2,1 procent.

Bnp opgøres typisk som værdien af alle de varer og serviceydelser, der bliver produceret, fratrukket værdien af de råvarer, der er blevet brugt til at producere dem.

Det er et meget anvendt nøgletal, der er udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald i bnp viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Tallene viser, at der absolut ikke er tilbagegang i amerikansk økonomi, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

»Den samlede vækst er ganske pæn i USA, men der er samtidig malurt i bægeret. Det er især bekymrende, at der har været tilbagegang i erhvervsinvesteringer i de seneste tre kvartaler«.

»Det varsler, at virksomhederne har en manglende tro på fremtiden«, siger Allan Sørensen i en kommentar.

Næsten uhørt i amerikansk økonomi

Han udtrykker håb om, at danske virksomheder kan afsætte flere varer på det amerikanske marked i 2020 på et tidspunkt, hvor væksten er lav på eksportmarkeder i Europa.

Det er den såkaldte fase 1-handelsaftale mellem USA og Kina, der bidrager til bedre vækstudsigter, siger Søren V. Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank.

Aftalen blev underskrevet tidligere på måneden og betyder, at Kina skal købe flere varer i USA. Det stoppede for en tid den truende handelskrig.

»Usikkerheden består dog for de amerikanske topchefer, og det betyder, at de amerikanske erhvervsinvesteringer falder for tredje kvartal i streg. Det er næsten uhørt i amerikansk økonomi«, siger han.

