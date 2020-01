Virusfrygt afblæses på italiensk krydstogtskib Der var mistanke om, at to kinesiske passagerer på krydstogtskib kunne være smittet af coronavirus.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Flere hundrede passagerer på et krydstogtskib i Italien har fået lov til at forlade fartøjet, efter at myndighederne har konstateret, at et ægtepar om bord ikke har været ramt af den frygtede coronavirus.

Tidligere på dagen blev de 6000 passagerer holdt tilbage på krydstogtskibet i den italienske havneby Civitavecchia med mistanke om, at de to var smittet.

Det var to kinesiske passagerer, der fik alarmklokkerne til at ringe. De var for få dage siden ankommet til Italien fra den kinesiske by Macau, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge nyhedsbureauet Ansa havde kvinden fået feber og så ud til at være influenzasmittet. Af sikkerhedsgrunde blev de begge bragt i isolation om bord.

Der var mistanke om, at kvinden var smittet med det virus, der i Kina foreløbig har kostet 170 mennesker livet. Over 7700 er smittet.

Næsten 7000 om bord

En foreløbig test på de to kinesiske passagerer viste torsdag eftermiddag, at der ikke var tale om det samme virus, skrev avisen Corriere della Sera.

Torsdag aften kom den definitive besked fra myndighederne: Den 54-årige kvinde udgør ikke nogen fare for andre. Hun er ikke smittet med det frygtede virus.

Skibet 'Costa Smeralda', der ejes af selskabet Costa Crociere, havde med passagerer og mandskab næsten 7000 mennesker om bord.

Skibets rejse blev indledt i Savona i det nordlige Italien. Skibet har lagt til i Marseille, Barcelona og Palma de Mallorca, før det nåede Civitavecchia.

ritzau