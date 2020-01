Danskere på vej hjem med fly fra Wuhan er screenet og viser ikke tegn på at være smittet med virus

Automatisk oplæsning Beta

»De kommer ikke hjem, fordi de er syge, de kommer hjem for at undgå at blive syge. For at komme i sikkerhed«.

Sådan sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om de fire personer med dansk tilknytning, der i øjeblikket er på vej i fly fra den virusramte storby Wuhan i Kina.

På et pressemøde i sundheds- og ældreministeriet har han redegjort for regeringens handlingsplan i forbindelse med håndteringen af coronavirus.

Her fortalte ministeren, at 11 øvrige personer med tilknytning til Danmark - både mænd, kvinder og børn - også skal hentes hjem.

Alle, der hentes hjem til Danmark, er blevet screenet for symptomer på coronavirus. De fire, der er på vej hjem, lander i Spanien. Her vil de blive fragtet hjem af det danske forsvar, og de ventes at lande i Roskilde i løbet af det kommende døgn.

Ombord på Forsvarets fly vil en dansk læge screene de fire endnu engang.

»Vores sundhedsberedskab er parat til at tage imod dem. Hvis de har symptomer, når de screenes igen i det danske fly, ryger de til Hvidovre Hospital i højisolation«, sagde sundhedsministeren, der flere gange understregede, at alle, der sættes ombord på fly fra Kina, har gennemgået et grundigt tjek.

Risikoen for at få syge hjem til Danmark er lille

Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, var også med på pressemødet i ministeriet i dag. Han slog fast, at de danske myndigheder er helt sikre i sin håndtering af coronavirus.

»Vi har en stor kapacitet. Vi er meget sikre i forhold til håndteringen af det her«, sagde han og understregede, at risikoen for at få syge danskere hjem er lille.

»Risikoen er lille. men vi kan ikke afvise, at det kan ske. Udbruddet i Kina er voldsomt, så det kan ske«.

Derfor tager myndighederne heller ingen chancer, sagde Søren Brostrøm.

»Så snart vi overtager ansvaret for dem i flyet, foretager vi en konkret risikovurdering af den enkelte. Er vi det mindste i tvivl, arbejdet vi efter et forsigtighedsprincip, og så går vi et skridt op i beredskabet«.

De berørte danskere ryger ikke automatisk i isolation, forklarede Søren Brostrøm.

»Vi sætter ikke folk i karantæne. Det er en individuel smitterisikovurdering, vi foretager. Og vi arbejder efter velafprøvede principper«.

Natten til i dag er yderligere 43 døde som følge af coronavirus i Kina. Dermed er det officielle dødstal i Kina oppe på 213.

9.692 er officielt smittet med corona, oplyser de kinesiske myndigheder.

De fire personer med dansk tilknytning, som er på vej hjem, er i et fly sammen med omkring 100 EU-borgere, som er på vej hjem fra den kinesiske storby Wuhan, hvor antallet af smittede er højest.

Torsdag erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) corona for en international sundhedskrise.

En stribe luftfartselskaber har gennem de seneste dage indstillet al flytrafik til Kina som følge af virusudbruddet.