Frankrig mistænker coronasmitte på fly med evakuerede

En af de 180 evakuerede om bord på et fly, der fredag er landet i Frankrig fra Kina, viser symptomer på at være smittet med coronavirus.

Det siger den franske sundhedsminister, Agnès Buzyn, på et pressemøde fredag.

Den pågældende er blevet indlagt på et hospital, hvor prøver skal afgøre, om der reelt er tale om coronavirus.

Flyet med omkring 200 franske passagerer, der var hentet ud af storbyen Wuhan i Kina, landede i en lufthavn tæt ved Marseille ved middagstid.

De skal nu i karantæne i to uger på et feriecenter lidt uden for den sydfranske storby.

I løbet af disse to uger vil sundhedspersonale holde øje med de evakuerede for at sikre, at de ikke er smittet med virusset.

Da sundhedsministeren onsdag meddelte, at der ville blive sendt et fly til Wuhan for at hente franskmænd hjem, sagde hun, at pladserne var reserveret til folk, der 'ikke udviste nogen symptomer' på coronavirus.

»Hvis folk har symptomer eller er syge, vil de blive hjemsendt på særlige ambulancefly«, sagde hun onsdag.

Alle bar maskser og desinficerede deres hænder

De 180 mennesker, der blev evakueret og landede i Frankrig fredag, bar alle ansigtsmasker og desinficerede deres hænder under flyveturen.

Frankrig har tidligere bekræftet, at i alt seks mennesker er smittet med coronavirus i Frankrig.

Det seneste tilfælde blev bekræftet torsdag. Den smittede er en læge, der er blevet smittet af en person, der var rejst til Frankrig fra Kina.

Denne person er nu rejst hjem til Kina, hvor det blev bekræftet, at vedkommende var smittet med coronavirus.

