Nu griber Facebook og Twitter ind: Misinformation om coronavirus spredes med lynets hast

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Folk verden rundt er begyndt at frygte coronavirusset, der indtil videre har dræbt flere end 200 mennesker på verdensplan. Og misforståelser og forkerte teorier på sociale medier har blot ført til endnu mere frygt.

Ifølge Twitter har der været over 11 millioner opslag om coronavirusset - mange af dem med forkerte fakta eller kuriøse metoder til helbredelse.

Rygterne har gjort arbejdet svært for læger og sygeplejersker i Asien. Det siger Kevin Hsueh, der arbejder på hospitalet Cardinal Tien i Taiwans hovedstad, Taipei.

»Folk er begyndt at ringe til hospitalerne eller de offentlige myndigheder. De oversvømmer dem med spørgsmål og tager tid fra værdifulde menneskelige ressourcer«, siger han til AFP.

Virusset opstod i december i den centrale kinesiske by Wuhan. Indtil videre har det smittet flere end 10.000 personer.

Men mængden af misinformation har spredt sig endnu hurtigere.

I Sri Lanka opstod en historie om, at 11 millioner mennesker ifølge Kina ville dø af virusset.

Og i en historie fra Australien blev det fremhævet, at en række helt almindelige madvarer og steder i storbyen Sydney er smittefarlige.

De mange falske historier har fået to store sociale medier til at tage affære.

Facebook fjerner nu usande opslag om virusset. Og på Twitter bliver folk i Danmark, der søger på 'coronavirus', dirigeret ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Spørger man læge og ph.d. Ida Donkin, som beskæftiger sig med misinformation om sundhed, er coronavirusset en oplagt anledning til at lave falske historier, fordi der kan spilles på følelser og sensation.

Hun mener, det kan have alvorlige konsekvenser, hvis folk tager historierne for gode varer.

»Risikoen er, at folk kan tænke, at de har gjort noget aktivt for at beskytte sig med de her metoder og derfor sænker deres parader«.

»Det giver en risiko for, at sygdommen kan sprede sig, og at man kan nå at få et voldsommere forløb, fordi man ikke får den rette behandling i rette tid«, siger Ida Donkin.

ritzau