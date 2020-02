Pakistan erklærer undtagelsestilstand under græshoppeinvasion

Automatisk oplæsning Beta

De pakistanske myndigheder har erklæret undtagelsestilstand for at bekæmpe store sværme af græshopper, der plager landet.

Græshopperne spiser og ødelægger store mængder afgrøder i landbruget, hvilket har skabt frygt for fødevaremangel i landet.

Derfor besluttede Pakistans regering lørdag at erklære undtagelsestilstand.

»Vi står over for den værste græshoppeinvasion i to årtier og har besluttet at erklære national undtagelsestilstand for at bekæmpe truslen«, sagde informationsminister Firdous Ashiq Awan lørdag.

Beslutningen følges af en national handlingsplan, som er blevet godkendt af premierminister Imran Khan fredag.

Fredag advarede landets minister for fødevaresikkerhed, Makhdoom Khusro Bakhtiar, nationalforsamlingen om situationen.

»Omfanget af græshoppeangrebet er hidtil uset og alarmerende«, sagde han.

Samtidig oplyste han, at myndighederne har en hård kamp med at håndtere insektinvasionen på grund af manglende ressourcer.

Græshopperne, der er af arten ørkenvandregræshoppe, kom i juni til Pakistan fra Iran.

De har allerede påvirket store områder af den sydvestlige del af Pakistan. Det er særligt afgrøder såsom bomuld, hvede og majs, der er plaget af insekterne.

Græshopperne har siden juni spredt sig fra den sydlige provins Sindh til den nordvestlige provins Khyber Pakhtunkhwa.

Insekterne har formeret sig hurtigt på grund af gode vejrforhold og en langsom respons fra myndighederne.

