Thailandske læger bekæmper coronavirus med særligt medicinmix

Der bliver taget alternative metoder i brug for at bekæmpe det omfattende udbrud af coronavirus.

Thailandske læger har haft held til at behandle coronavirussmittede personer med en særlig blanding af forskellige typer medicin.

Det oplyser lægerne ifølge nyhedsbureauerne Reuters og Bloomberg.

Der er tale om en blanding af tre forskellige typer medicin. To af dem - lopinavir og ritonavir - bruges normalt mod hiv, mens det tredje - oseltamivir - normalt anvendes imod influenza.

Læger fra Rajavithi-hospitalet i den thailandske hovedstad, Bangkok, oplyser, at de ved brug af blandingen har forbedret tilstanden hos flere patienter.

Blandt dem er en 70-årig kinesisk kvinde fra Wuhan.

Det er i den kinesiske storby Wuhan, at udbruddet har sit epicenter.

»Det her er ikke kuren. Men patientens tilstand er væsentligt forbedret.

»Fra at være testet positiv i ti dage under vores behandling var testresultatet negativt, 48 timer efter at vi havde benyttet os af medicinblandingen, siger Kriangsak Attipornwanich, der er lungespecialist ved Rajavithi-hospitalet.

»Det ser godt ud, men vi skal stadig lave flere undersøgelser for at afgøre, om det her kan blive en standardbehandling, lyder det.

Også kinesiske sundhedsmyndigheder har forsøgt at behandle smittede patienter med en blanding af medicin mod hiv og influenza.

Thailand har registreret i alt 19 tilfælde af coronavirus. Otte af dem er kommet sig, mens 11 fortsat bliver behandlet.

Det samlede antal smittede er i Kina oppe på mere end 14.000 personer.

Foruden Kina har coronavirusset spredt sig til mere end 20 andre lande, heriblandt også otte europæiske lande.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede torsdag coronaudbruddet for en international sundhedskrise.

