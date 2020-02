Yderligere 56 er døde af coronavirus i Kinas Hubei-provins Dødstal fra udbruddet af coronavirusset i Kina stiger til 361. Antallet af smittede i landet passerer 17.000.

Antallet af dødsfald som følge af coronavirus er søndag steget med 56 i den kinesiske Hubei-provins.

Dermed har virusset kostet i alt 350 personer livet i Hubei.

Det oplyser de lokale myndigheder sent søndag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er desuden konstateret 2103 nye smittetilfælde i Hubei. Det bringer det totale antal smittede op på 11.177 i provinsen.

Udbruddet af det nye coronavirus, som der endnu ikke findes en vaccine mod, menes at være begyndt i december i millionbyen Wuhan, der er den største by i Hubei.

Der er også konstateret smittetilfælde i adskillige andre kinesiske provinser samt 11 dødsfald.

Det samlede dødstal i Kina er til og med søndag opgjort til 361, mens der er 17.205 smittetilfælde.

I et forsøg på at forhindre virusset i at sprede sig er stort set alle former for trafik til og fra Wuhan indstillet.

Søndag blev en anden millionby i Kina lukket ned af samme årsag.

I kystbyen Wenzhou, der ligger cirka 800 kilometer fra Wuhan, er vejnettet lukket, og de ni millioner indbyggere er henvist til at opholde sig i deres hjem. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kun en beboer fra hver husholdning har lov til hver anden dag at gå ud og købe mad og andre daglige fornødenheder.

Wenzhou har tidligere beordret biografer, museer og andre steder, hvor mange mennesker samles, lukket. Den offentlige transport i millionbyen har desuden været indstillet i flere dage.

I Wenzhou er der konstateret 265 smittetilfælde.

Samtidig er der konstateret smittetilfælde i over 20 andre lande, heriblandt flere i Europa.

Uden for Kina er der bekræftet et dødsfald som følge af virusudbruddet. En 44-årig kinesisk mand fra Wuhan døde lørdag i Filippinerne, meddelte Verdenssundhedsorganisationen, WHO, søndag.

Manden var partner til en 38-årig kinesisk kvinde, som var den første smittede person i Filippinerne.

Parret ankom til Filippinerne den 21. januar fra Wuhan via Hongkong. Han blev indlagt fire dage senere med feber, hoste og halsbetændelse, som udviklede sig til en alvorlig lungebetændelse. Det oplyste Filippinernes sundhedsminister, Francisco Duque, søndag.

Filippinerne har midlertidigt indført indrejseforbud for besøgende fra Kina.

I første omgang var forbuddet kun rettet mod personer fra Hubei-provinsen. Men søndag besluttede præsident Rodrigo Duterte at udvide forbuddet til samtlige kinesiske provinser samt Hongkong og Macua. Det skriver Bloomberg News.

