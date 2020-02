EU-forhandler: Fiskeadgang er betingelse for ambitiøs aftale

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Storbritannien får ikke noget, der 'er lige så godt' som et medlemskab af EU, men briterne kan få en meget 'ambitiøs handelsaftale'.

Det vil dog blandt andet kræve, at briterne giver EU-lande adgang til at fiske i deres farvande.

Det siger EU's chefforhandler, Michel Barnier, som mandag fremlægger EU-Kommissionens oplæg til et mandat, før EU og Storbritannien indleder forhandlinger om det fremtidige forhold.

»EU er parat til at tilbyde en meget ambitiøs handelsaftale uden tariffer og kvoter på varer«, siger Barnier.

Betingelsen er, at Storbritannien skal acceptere EU-standarder. Briterne skal dog også give EU-lande adgang til at fiske i deres farvande. Det er et punkt, der er uhyre vigtigt for Danmark, men også andre EU-lande.

»Som yderligere betingelse skal Storbritannien også acceptere, at EU får adgang til fiskeri i deres farvande, og vice versa. Man skal dele kvoter«, siger Barnier.

Forhandleren siger, at 'konkurrencen skal være åben og fair'. Han henviser, som han har gjort mange gange i processen siden 2016, at der skal være 'fair spilleregler'.

Michel Barnier siger også, at det er 'op til Storbritannien at beslutte', hvilken type forhold de ønsker med EU.

Der er 11 måneder til at lande en aftale. Det er udgangspunktet i udtrædelsesaftalen mellem parterne.

Der er dog en mulighed for at forlænge den igangværende overgangsperiode, efter at Storbritannien for to dage siden forlod EU.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har understreget, at han ikke vil forlænge perioden.

ritzau