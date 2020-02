Boris Johnson: »Menneskeheden har brug for, at Storbritannien fører an og bliver ledende i frihandel«

Automatisk oplæsning Beta

Den britiske premierminister, Boris Johnson, siger i en tale mandag, at »menneskeheden har brug for, at Storbritannien fører an og bliver ledende i frihandel«.

Johnson siger samtidig, at briterne står frit, når der skal defineres nye aftaler, og at de ikke vil gå ind i et alt eller intet kapløb med EU.

» Der ikke er nogen grund til, at en frihandelsaftale mellem Storbritannien og EU skal indebære, at briterne skal acceptere EU-regler på konkurrenceområdet, for subsidier, socialbeskyttelse, miljø eller andet - mere end at EU skal være forpligtet til at acceptere briternes regler«, siger han.

»Storbritannien vil opretholde de højeste standarder på disse områder. Og endnu bedre på mange områder end de, EU har - uden at være tvunget af en traktat«, siger Johnson.

»Det er afgørende vigtigt at understrege dette allerede nu«.

Advarer mod, at luften lukkes ud af international handel

Boris Johnson advarer i talen om, at spændinger i den internationale handel 'lukker luft ud af dækkene' i den internationale handel.

»Vi ønsker ikke at underminere EU's standarder. Vi vil ikke give os af med dumpingstrategi. EU bør ikke være bekymret for subsidier, der forvrænger konkurrencen«.

Johnson har sagt, at der bliver nogle 'bump på vejen', men han siger, at brexit bliver 'en pragtfuld succes'.

Boris Johnson har givet sig selv 11 måneder til at få en aftale på plads, trods advarsler om at det er meget kort tid til så komplekse forhandlinger.

Den britiske regeringsleder siger videre, at briterne altid vil samarbejde med EU om forsvars- og sikkerhedspolitik.

» Storbritannien er ikke en europæisk magt i kraft af en traktat, men som følge af historiske kendsgerninger«.

ritzau