Iran: Vi er klar til at samarbejde med EU i atomstrid Iran vender tilbage til sine forpligtelser i atomaftalen, når modparten også gør, siger præsident Rouhani.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Iran er stadig indstillet på at samarbejde med EU for at redde atomaftalen.

Det siger den iranske præsident, Hassan Rouhani, mandag efter et møde med EU's udenrigschef, Josep Borrell, i hovedstaden Teheran.

»Den islamiske republik Iran er stadig klar til interaktion og samarbejde med EU for at løse udeståender, og når modparten fuldt ud lever op til sine forpligtelser, vil Iran vende tilbage til sine forpligtelser«, siger Rouhani ifølge det iranske nyhedsbureau Isna.

Atomaftalen fra 2015 har været truet af kollaps, efter at USA's præsident, Donald Trump, trak USA ud af aftalen i 2018.

I samme ombæring genindførte han skrappe sanktioner mod Iran.

Siden har Iran bevæget sig længere væk fra aftalen og beriger i dag uran i en grad, der ligger over de grænser, landet havde forpligtet sig til i atomaftalen.

Iranerne beskylder de europæiske lande for ikke at gøre tilstrækkeligt for at modarbejde sanktionerne fra USA.

Regeringen i Teheran har flere gange tidligere givet udtryk for, at den er villig til at vende tilbage til aftalen, hvis sanktionerne lempes igen.

Iran har også sagt, at inspektører fra FN's Internationale Atomenergiagentur (IAEA) stadig kan få adgang til at overvåge det iranske atomprogram.

Udtrykte stor bekymring over Iran

Atomaftalen blev indgået i 2015 mellem Iran og de fem faste medlemmer af FN's Sikkerhedsråd plus EU og Tyskland.

Tre af dem - Frankrig, Storbritannien og Tyskland - udtrykte i januar stor bekymring over, at Iran ikke overholder aftalen.

De tre lande udløste derfor en såkaldt konfliktløsningsmekanisme, der er indlagt i atomaftalens paragraffer. Det er det hidtil mest alvorlige skridt, som de tre europæiske lande har taget for at få Iran til at overholde atomaftalen.

Det er en proces, der kan sættes i gang, hvis en af aftalens parter føler, at en anden part ikke overholder aftalen i tilstrækkelig grad.

Selve processen har flere skridt og kan tage op til 65 dage. I sidste ende kan det føre til, at der indføres FN-sanktioner mod Iran.

ritzau