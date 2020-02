Lastbil vælter og kvæster 84 migranter i trailer i Mexico

Automatisk oplæsning Beta

En person er dræbt og 84 andre kvæstet i en lastbilulykke i Mexico. Ulykken skete, da en lastbil med omkring 200 papirløse migranter væltede på en vej i den østlige del af landet tirsdag.

Det oplyser Mexicos Nationale Institut for Migration.

Ifølge myndighederne mistede chaufføren kontrollen over lastbilen, så den væltede på en snoet vej mellem Santiago Tuxtla og San Andrés Tuxtla i delstaten Veracruz.

Adskillige migranter blev kastet ud af køretøjet, og en mand fra Guatemala blev dræbt.

Myndighederne oplyser videre, at migranterne, der er fra Honduras, El Salvador og Guatemala, var dehydrerede og stuvet tæt sammen i lastbilens trailer.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Mexico er transitland for hundredtusindvis af migranter, der forsøger at nå USA hvert år på flugt fra fattigdom og vold. Mange betaler menneskesmuglere for at transportere dem.

Sidste år anholdt myndighederne 850.000 papirløse migranter og asylansøgere ved den amerikanske grænse. Derudover deporterede Mexico titusinder.

Siden juni sidste år er antallet af migranter, der er lykkes med at nå grænsen til USA, faldet dramatisk.

Det er sket, efter at USA og Mexico indgik en aftale, der skal dæmme op for strømmen af migranter, der rejser igennem Mexico til USA.

I aftalen fra den 7. juni 2019 står der, at Mexico skal tage imod flere migranter, der søger asyl i USA, mens de venter på, at deres sag bliver afgjort.

USA's præsident, Donald Trump, havde givet Mexicos regering indtil den 10. juni 2019 til at stoppe migrantstrømmen. Derefter ville han indføre øget told på mexicanske varer.

ritzau