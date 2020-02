Meget værre end først oplyst: En er død og 157 kvæstet, da passagerfly kørte af landingsbanen

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et Boeing 737-fly, der skulle lande i Istanbul onsdag, kørte af landingsbanen og væltede. En er død og 157 blev kvæstet ved flyulykken, oplyser en minister onsdag aften.

Indenrigsflyet fra Pegasus Airlines kom fra den vesttyrkiske by Izmir i et kraftigt regnvejr, rapporterer NTV.

Der var 177 om bord i flyet. Det rapporterer den private tv-station NTV ifølge CNNTurk.

Knækkede i tre dele

Optagelser viser flyet knækkede over i tre dele, og flyets næse er blevet fuldstændigt ødelagt, skriver dagbladet Hurriyet.

Passagererne blev evakueret via den ene vinge og gennem sprækker i flyvraget. Mange af dem kom ud af flyet ved egen kraft.

Antallet af kvæstede blev langsomt optrappet i timerne efter ulykken. En af de ombordværende døde af sine kvæstelser adskillige timer efter ulykken.

Guvernøren i Istanbul, Ali Yerlikayam, sagde kort efter ulykken, at omkring et halvt hundrede sårede var bragt til hospitaler i Istanbul.

Tyrkiske medier siger, at de to piloter - en tyrker og en sydkoreaner - blev alvorligt kvæstet. Der var 12 børn blandt passagererne.

Tyrkiets transportminister, Mehmet Cahit Turhan, oplyste tidligere, at ingen omkom ved flyulykken, men en minister meldte senere mindst en dræbt.

Motor brød i brand

En motor under den ene vinge i brand ved ulykken. Et stort antal brandfolk blev øjeblikkeligt sendt ud til det ødelagte fly, og ilden blev bragt under kontrol, rapporterer tyrkiske medier.

Lufthavnen, som ligger på den asiatiske side i Istanbul, er blevet lukket på grund af ulykken.

Istanbul lufthavn ligger på den europæiske side af storbyen, som deles af Bosporus.

Ulykken skal være forårsaget af en for hård landing på den våde landingsbane.

I januar skred et andet fly fra Pegasus ud på landingsbanen i den samme lufthavn. Det var et fly, der kom fra De Forende Arabiske Emirater. Alle 164 passagerer blev evakueret uden at nogen kom noget til.

Pegasus har eksisteret som flyselskab i 20 år og har en flåde på 83 fly - deriblandt 47 Boeing- og 36 Airbus-fly.

Foto: Dha/Ritzau Scanpix

Foto: Dha/Ritzau Scanpix

ritzau