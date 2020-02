Kina halverer sin told på udvalgte amerikanske varer

Automatisk oplæsning Beta

Kina vil halvere tolden på en række udvalgte varer fra USA til en værdi af 75 milliarder dollar - godt 508 milliarder kroner.

Reduceringen vil gælde for øgede toldsatser, der blev lagt på flere end 1600 varer tilbage i september sidste år.

Det oplyser det kinesiske handelsministerium i en erklæring torsdag.

Samtidig gentager kineserne et håb om, at de sammen med den amerikanske regering i Washington D.C. i sidste ende kan skrotte alle øgede toldsatser i den bilaterale handel mellem de to lande.

På nogle varer fra USA vil den kinesiske told således blive sænket fra 10 til 5 procent og på andre varer fra 5 til 2,5 procent.

Halveringen træder i kraft klokken 13.01 lokal tid den 14. februar.

Kineserne håber, at de to lande kan overholde den handelsaftale, de har indgået i et forsøg på at løfte økonomien.

Første skridt mod at begrave handelsstrid

USA og Kina underskrev den 15. januar den første fase af en handelsaftale mellem de to lande. Aftalen ses som det første skridt mod at begrave den handelsstrid, som har kørt de seneste år mellem de to økonomiske stormagter.

Fase 1-handelsaftalen betyder, at kineserne skal skrue markant op for sin import af amerikanske varer over de kommende år.

En fase 2-handelsaftale er på tegnebrættet, og forhandlingerne vil ifølge den amerikanske præsident, Donald Trump, begynde snart. Han forventer ikke, at det vil blive nødvendigt med en tredje delaftale.

Blandt punkterne i første del af aftalen er, at Kina kommer til at øge indkøbet af amerikanske varer med omkring 200 milliarder dollar - godt 1355 milliarder kroner - over to år.

Det gælder blandt andet landbrugsvarer, fly, stål og inden for energi.

Trump: Tusindvis af amerikanske arbejdspladser sendt til Kina

På den anden side vil USA halvere nogle af de toldsatser på kinesiske varer, der allerede er indført eller har været planlagt.

Handelskrigen brød officielt ud i sommeren 2018, hvor USA og Kina lagde ekstra told på hinandens varer.

Donald Trump har været utilfreds med, at USA har et stort handelsunderskud til Kina. Det vil sige, at USA importerer langt flere varer fra Kina, end der bliver sendt den anden vej.

Trump mener, at det har sendt tusindvis af amerikanske arbejdspladser til Kina.

I næste fase af handelsaftalen er det blandt andet på bordet, at USA skal fjerne alle de toldsatser, som er blevet lagt på kinesiske varer som led i konflikten mellem de to lande.

