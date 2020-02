Skotsk minister går af og undskylder beskeder til 16-årig Den skotske finansminister har angiveligt sendt 270 beskeder til 16-årig, som han blandt andet kaldte »sød«.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Skotlands finansminister, Derek Mackay, har trukket sig fra sin post efter anklager om, at han har sendt hundredvis af beskeder til en 16-årig dreng.

Det siger han i en udtalelse ifølge de britiske medier BBC og Sky News.

Ifølge den skotske udgave af tabloidavisen The Sun har ministeren sendt 270 beskeder til drengen på de sociale medier Facebook og Instagram.

Den 42-årige Mackay fra Skotlands Nationalparti (SNP) skal blandt andet have kaldt teenageren for 'sød' og inviteret ham på middag og med til en rugbykamp. Det skriver Sky News.

Mackay erkender, at han har 'opført sig dumt' og undskylder til drengen og 'de mennesker, som han har skuffet'. Det skriver BBC.

Ministeren trækker sig, få timer før han torsdag skulle have præsenteret den skotske finanslov for det kommende år.

»Det har været et enormt privilegium at tjene i regeringen, og jeg er ked af, at jeg har skuffet mine kolleger og tilhængere«, siger Derek Mackay i sin udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det har været et enormt privilegium at tjene i regeringen, og jeg er ked af, at jeg har skuffet mine kolleger og tilhængere Derek Mackay, finansminister

Kontakt stod på i seks måneder

Mackay meddelte onsdag aften den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, om sin beslutning om at trække sig fra sin post.

Sturgeon, der står i spidsen for SNP, siger, at Mackays opførsel ikke 'lever op til den krævede standard'. Det skriver Reuters.

The Sun har offentliggjort en lang række beskeder, som Mackay angiveligt har sendt til den 16-årige dreng.

Han skal blandt andet have spurgt drengen, 'om beskederne er imellem os'.

Da drengen svarede bekræftende, skrev Mackay:

»Cool. For at være ærlig så synes jeg, at du er virkelig sød«.

Kontakten skal angiveligt være stået på i en periode på seks måneder.

Drengens mor har ifølge The Sun opfordret til, at Mackay skulle fjernes fra sin ministerpost. Det skriver Sky News.

Mackay tiltrådte som skotsk finansminister tilbage i maj 2016.

ritzau