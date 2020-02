Tiltrængt regn slukker skovbrande i australsk delstat Kærkommen regn vælter ned i delstaten New South Wales, hvor skovbrande har raseret de seneste måneder.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Store mængder regn har det seneste døgn slukket en tredjedel af de mange skovbrande i den australske delstat New South Wales.

Således er 20 af omkring 60 brande blevet slukket af regnen.

Det skriver avisen The Sydney Morning Herald fredag.

Fredag formiddag er der forsat 43 aktive bushbrande på tværs af New South Wales. 18 af disse er ikke under kontrol.

»Der bliver registreret meget nedbør i dele af delstaten. Vi håber, at det fortsætter med at regne i de områder, der trænger mest«, skriver delstatens brand- og redningsvæsen på Twitter.

Ifølge Australiens Meteorologiske Institut (BOM) kan der falde 130 millimeter regn i Sydney alene fredag. Lørdag ventes der ifølge prognoserne op mod 90 millimeter regn og søndag 80 millimeter.

Advarer om ekstreme vejrforhold

Det har fået nødberedskabet i New South Wales, hvor Sydney ligger, til at advare om 'ekstreme vejrforhold', herunder oversvømmelser og voldsomme vinde.

I Sydney er der allerede slået nedbørsrekord fredag. Det er således den vådeste dag i byen i næsten 15 måneder.

»Det var fantastisk at vågne op til den meget tiltrængte regn i morges«, skiver Sydneys borgmester, Clover Moore, på Twitter.

Ifølge meteorologerne kan der blive slået nye nedbørsrekorder i løbet af weekenden.

Fra fredag til tirsdag ventes der op mod 400 millimeter regn. Så meget regn er der ikke faldet i løbet af fire dage siden april 2015, skriver The Sydney Morning Herald.

Flere strande er lukket

Fredag er flere af strandene i Sydney blevet lukket for weekenden.

Mens surfere kan ærgre sig over de voldsomme mængder regn, er talskvinde for brandvæsenet i New South Wales Angela Burford anderledes tilfreds.

»Det er denne konstante, uafbrudte regn, som vi har bedt for i så lang tid«, siger hun ifølge BBC.

»Det her er ikke bare et hurtigt regnskyl, som vi oplevede i sidste måned. Det her hjælper rent faktisk vores brandmænd, og i nogle områder giver regnen dem en meget tiltrængt pause«, tilføjer hun.

Redningstjenester oplyser, at de siden onsdag har været kaldt ud til næsten 1.000 hændelser i New South Wales og delstaten Queensland.

Mange af alarmopkaldene har omhandlet bilister, der sidder fanget i oversvømmelser.

ritzau