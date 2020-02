Kina-ekspert: Styret forsøger at overtage narrativet om heltekåret læge

Kineserne debatterer censur, efter at en whistleblower-læge, som torsdag selv døde af coronavirus, blev tvunget til tavshed, da han forsøgte at advare om virussen. Dansk ekspert tror dog ikke, at sagen kommer til at skabe alvorlige politiske problemer for styret i Kina.