Rapport frikender motorfejl i Kobe Bryants helikopterstyrt Det er fortsat uvist, hvad der fik helikopter med basketball-legenden Kobe Bryant om bord til at styrte ned.

Det var tilsyneladende ikke en motorfejl, som var årsag til, at en helikopter med den amerikanske basketball-legende Kobe Bryant om bord i januar styrtede ned nær Los Angeles.

Det oplyser USA's Nationale Råd for Transportsikkerhed (NTSB) fredag.

»De synlige dele af motorerne viser ingen tegn på en katastrofal intern fejl, står der i en foreløbig rapport fra NTSB«.

Samtlige ni personer om bord, deriblandt Kobe Bryant og hans 13-årige datter, Gianna, blev dræbt, da helikopteren af typen Sikorsky S-76B ramte ind i en bjergside i tåget vejr den 26. januar.

Helikopteren brød i brand ved sammenstødet, og NTSB kan fortsat ikke udelukke, at en mekanisk fejl var skyld i ulykken.

Undersøgelserne af de brandbeskadigede dele af motorerne er endnu ikke afsluttet.

Der ventes at gå mindst et år, før den endelige rapport fra NTSB om ulykken er klar.

Dårlig sigtbarhed

Den øverst ansvarlige for NTSB, Robert L. Sumwalt, oplyser, at efterforskere allerede har indsamlet betydelig viden om ulykken.

»Og vi er overbevist om, at vi vil være i stand til at fastslå årsagen så vel som alle faktorer, der har medvirket til det, så vi kan komme med sikkerhedsanbefalinger, der kan forhindre ulykker som denne i at ske igen«, siger han i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet dpa.

Den dårlige sigtbarhed på tidspunktet for ulykken er et af de forhold, som også bliver efterforsket. Ud over tåge i området var skydækket også meget lavt.

Piloten, der var erfaren og også havde licens som instruktør, navigerede uden brug af instrumenter, fra helikopteren lettede til den styrtede ned, oplyser NTSB.

Foto: Chris Helgren/Ritzau Scanpix Jonas Never maler et portræt af Kobe Bryant på Grand Central Market i Los Angeles. Nyheden om Kobe Bryants død skabte dyb sorg blandt fans og sportsstjerner.

Foto: Chris Helgren/Ritzau Scanpix

Kobe Bryant var i sin aktive karriere hos Los Angeles Lakers en af de største sportsstjerner i USA, og han regnes for en af de bedste spillere i NBA gennem tiderne.

Han var sammen med de øvrige passagerer i helikopteren på vej til en ungdomsturnering i basketball, da tragedien indtraf.

