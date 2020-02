Otte dræbt i uroligheder i Kasakhstan

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Uroligheder og en række sammenstød i landsbyer i det sydlige Kasakhstan har kostet mindst otte mennesker livet og kvæstet et ukendt antal. Det oplyser landets indenrigsminister, Jerlan Turgumbajev.

Landets præsident, Kasym-Jomart Tokajev, har annonceret, at politistyrker og nationalgarden er sat ind i den sydlige Zjambyl-provins for at genskabe orden.

Urolighederne begyndte, da omkring 70 mennesker endte i et større, voldsomt slagsmål i en landsby ved navn Masantji, oplyser Jerlan Turgumbajev.

Landsbyen ligger nær grænsen til Kirgistan. Efter det indledende slagsmål strømmede mere end 300 mennesker til fra nærliggende landsbyer.

Det lokale politi oplevede flere sammenstød med menneskemængderne. To betjente er blevet såret af skud og et dusin bygninger og biler er blevet brændt af. 47 personer er tilbageholdt og to jagtrifler er beslaglagt.

Hjem for mange forskellige etniske mindretal

Urolighederne spredte sig også til andre landsbyer i området.

Området er hjem for mange forskellige etniske mindretal. Særligt det muslimske dungan-mindretal lever i området omkring Masantji.

Ifølge Tokajev igangsættes en 'grundig efterforskning'. Præsidenten har bedt sit sikkerhedsapparat om at retsforfølge personer, der prædiker had mod specifikke etniske grupper eller spreder 'provokerende rygter og disinformation'.

I landets største by, Almaty, er et marked blevet lukket ned midlertidigt ifølge landets informationsminister, Dauren Abajev.

Ifølge Abajev har der været 'opfordringer til vold', og det er baggrunden for lukningen.

ritzau