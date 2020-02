Hongkong håndhæver nu to ugers viruskarantæne mod kinesere

Automatisk oplæsning Beta

Hongkong er begyndt at praktisere en ordning med to ugers obligatorisk karantæne for alle personer, der kommer til området fra fastlands-Kina i et forsøg på at få bugt med det dødelige coronavirus. Det rapporterer BBC.

Besøgende fra Kina skal isolere sig i to uger på hotelværelser eller gå til regeringens særlige centre, mens indbyggere fra Hongkong; der har været i Kina, skal tage hjem og forblive der i 14 dage.

Enhver, der bliver taget i at omgå de nye regler bliver idømt en bøde og en fængselsstraf.

Titusindvis af rejsende stod i lange køer fredag i grænsebyen Shenzhen i håb om at komme ind i Hongkong, inden de nye regler trådte i kraft lørdag.

Hongkong har registreret 26 smittetilfælde og en person er død af virusset i den tidligere britiske kronkoloni.

I fastlands-Kina er der nu registreret 34.546 smittede, mens dødstallet er på 722. En 60-årig amerikansk statsborger, som torsdag blev diagnosticeret med coronavirusset, døde lørdag.

Skib med 3700 passagerer om bord er stadig i karantæne

Uden for Kina er bekræftet 270 smittetilfælde i mindst 25 lande. Der er et dødstilfælde uden for Kina og Hongkong. Det er sket i Filippinerne.

På et krydstogtskib ud for Japan, 'Diamond Princess', er antallet af smittetilfælde steget til 64. De oplyser sundhedsministeriet i Tokyo.

Skibet har ligget ved havnebyen Yokohama siden den 3. februar.

Der er omkring 3700 passagerer om bord på skibet. Skibet har været i karantæne, siden en 80-årig mand fra Hongkong blev konstateret smittet med coronavirus, kort efter at han gik i land i sin hjemby.

Også krydstogtskibet 'World Dream' med 3600 passagerer om bord er blevet sat i karantæne. Otte tidligere passagerer er blevet testet positive med coronavirus.

