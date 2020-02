Amerikanske og afghanske soldater er skuddræbt i Afghanistan

Automatisk oplæsning Beta

Amerikanske og afghanske soldater, der lørdag var på en fælles mission i Afghanistan, blev beskudt. Flere soldater har mistet livet.

Det oplyser det amerikanske militær i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters tidligt søndag morgen dansk tid.

Ifølge de foreløbige oplysninger ser det ud til, at det en person i afghansk militæruniform, oplyser militæret i meddelelsen.

Skyderiet er sket i Nangarhar-provinsen, hvor amerikanske styrker hjælper afghanske styrker med at rydde et område, der er truet af Taliban.

»Vi indsamler fortsat informationer, og årsagen eller motivet til angrebet er på nuværende tidspunkt ukendt«, siger oberst Sonny Leggett, der er talsmand for de amerikanske styrker i Afghanistan.

Sparsomt med informationer om hændelsen

Natten til søndag dansk tid rapporterede den amerikanske avis The New York Times først om hændelsen.

Her lød det, at op til seks amerikanske soldater var dræbt under angrebet.

Derudover oplyste anonyme afghanske embedsmænd, at også seks afghanske soldater var dræbt. Dette er ikke bekræftet fra officielle kilder.

Det er i det hele taget sparsomt med informationer om hændelsen.

Det er derfor uklart, om skyderiet blev indledt af infiltratorer fra Taliban, hvilket tidligere har været en stor bekymring, eller om skyderiet var resultatet af uenigheder mellem de allierede styrker.

Både Taliban og den afghanske afdeling af Islamisk Stat holder til i Nangarhar-provinsen.

Angreb fra afghanske styrker mod amerikanske soldater har tidligere været mere udbredte i krigen i Afghanistan, hvilket dengang skabte frygt for, at mistro mellem de allierede ville spænde ben for indsatsen i landet.

De senere år er det dog langt sjældnere, at der sker denne type angreb.

ritzau