Rufus Gifford er egentlig kørt til New Hampshire for at samle penge ind for præsidentkandidat og tidligere vicepræsident Joe Biden.​

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind