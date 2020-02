Lov mod homofobi fik støtte ved afstemning i Schweiz

Automatisk oplæsning Beta

Ved en folkeafstemning i Schweiz søndag har et massivt flertal stemt for en ny lov vendt mod homofobi.

De første foreløbige resultater tyder på, at 60,5 procent af vælgerne stemte for at udvide og skærpe lovene mod diskrimination af etniske og religiøse mindretal.

Fremover kommer de også til at beskytte seksuel orientering.

Det nationalkonservative parti SVP er imod den nye lov. Den forbyder udtrykkeligt diskrimination af LGBT-grupper.

Ifølge forskningsinstituttet GFS Bern har næsten to tredjedele af vælgerne stemt ja til den nye lov.

Til forskel fra mange andre vesteuropæiske lande har Schweiz ikke haft nogen lov, som specifik beskytter LGBT-personer mod diskrimination.

Men i 2018 vedtog parlamentet et lovforslag, som indebærer, at diskrimination af seksuel orientering skal omfattes af samme paragraffer som krænkelser og diskrimination af etnicitet og religion.

Ved lovbrud på området kan der idømmes op til tre års fængsel.

Konservative kræfter indsamlede derefter 50.000 underskrifter for at få holdt en folkeafstemning om spørgsmålet.

Marc Früh fra det lille parti EDU pressede på for at få holdt en folkeafstemning. Men søndag erkendte han at have lidt nederlag.

»Vi kommer til nøje at overvåge, hvordan dette bliver håndhævet af domstolene«, siger han.

Hans parti, der har en kristen base i navnlig de østlige, tysktalende dele af Schweiz, har ført valgkamp med plakater, som viser en blond kvinde med udspilede øjne og sort tape - formet som et kors - hen over munden.

