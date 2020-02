To løsladte terrorister har slået tilfældige ihjel. Nu står yderligere 50 i Storbritannien til at blive sat fri

TO LØSLADTE TERRORISTER

Usman Khan var flere gange tidligere sat i forbindelse med militante muslimske miljøer. I 2010 blev den pakistansk-britiske mand anholdt for planer om at anbringe bomber i bl.a. værtshuse og diskoteker for at få ram på dem, han kaldte kuffar - vantro.

Han var kendt for sin tilknytning til terrorsympatiserende organisation al-Muhajiroun, der var ledet af Anjem Choudary. Under afsoningen fremstod han som en angrende mand, men da han fik lov at rejse til London for at deltage i en konference om afradikalisering, angreb han og slog to deltagere ihjel og sårede flere andre på London Bridge.

Sudesh Amman blev anholdt for at planlægge terrorangreb i maj 2018, da han blev fundet med terrormanualer og militante muslimers propaganda. Det viste sig, at han havde overvejet at gennemføre terrorangreb i London og at han krævede at hans veninde skulle skære halsen over på sine ’vantro’ forældre samt at han havde erklæret Islamisk Stat troskab.

En uges tid efter sin løsladelse angreb han tilfældige på Streatham-bydelens hovedgade til trods for, at han blev skygget af antiterrorbetjente.

Vis mere