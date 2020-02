Merkels efterfølger giver op: Nu skal Tysklands store regeringsparti finde en afløser, der kan svare på udfordringerne fra både højre og venstre

Tysklands gamle magtparti er splittet og under pres fra både højre og venstre. Den næste formand overtager et af tysk politiks sværeste jobs. To kandidater tegner sig med hver sin stil og retning.

Annegret Kramp-Karrenbauer har begået mange fodfejl, siden hun for 14 måneder siden overtog ledelsen af det konservative tyske regeringsparti fra kansler Angela Merkel. Som da hun klodset gjorde grin med transseksuelle i et forsøg på at tækkes partiets identitetskonservative fløj. Eller da hun kom til at kalde sine partifæller socialdemokrater. ​​