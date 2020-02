Tidslinje: 14 måneder lang nedtur for CDU's formand Annegret Kramp-Karrenbauer, som nu har valgt at trække sig

Annegret Kramp-Karrenbauer har haft en turbulent tid som formand for partiet CDU. AKK, som hun ofte kaldes, blev anset for at være selveste Angela Merkels efterfølger. Nu har hun trukket sig. Her er forløbet op til hun i dag trak sig som formand.