Letland protesterer mod Danmark på grund af udlevering

Danmarks ambassadør i Riga, Flemming Stender, blev mandag indkaldt til møde i Letlands udenrigsministerium, fordi danske myndigheder har besluttet at udlevere en lettisk kvinde til en straffesag i Sydafrika.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Letlands udenrigsministerium. Danmark opfordres til at overholde menneskerettighederne.

Mødet skyldes blandt andet bekymring over, at den danske anklagemyndighed vil gennemføre udleveringen af 46-årige Kristine Misane på onsdag. Det er, to dage før Østre Landsret efter planen skal afholde retsmøde om fængslingen af hende.

Danmark bliver i pressemeddelelsen bedt om at afvente retsmødet.

Letland er uforstående over grunden til, at Danmark vil udlevere en EU-borger til et tredjeland, hvor menneskerettighederne krænkes.

Forsøgte at forhindre udlevering

Letland har både via diplomatiske kanaler og ad politisk vej flere gange forsøgt at forhindre en udlevering af Kristine Misane til Sydafrika.

I januar forsøgte Letlands rigsadvokat at arrangere et møde med sin danske kollega, Jan Rechendorff. Men det blev afslået fra dansk side. Det har Letlands rigsadvokat tidligere oplyst i en mail til Ritzau.

Den 46-årige kvinde indledte fredag aften i Vestre Fængsel en sultestrejke i protest mod, at anklagemyndigheden ikke vil vente på landsrettens beslutning.

»Vi opfordrer Danmark til at have særlig opmærksomhed på hendes helbredstilstand«, hedder det i mandagens pressemeddelelse.

Kristine Misane har efterhånden opholdt sig i Vestre Fængsel i 14 måneder. Hun frygter for sit liv, hvis hun udleveres, har hun sagt.

Sydafrikas efterlysning skyldes, at Kristine Misane fjernede sin tre-årige datter fra Sydafrika i strid med en domstolsafgørelse. Barnets far bor i Sydafrika. Misane har beskyldt ham for vold.

ritzau