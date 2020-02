USA anklager kinesiske militærfolk for hackerangreb i 2017

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

USA anklager fire hackere fra det kinesiske militær for at stå bag et omfattende hackerangreb i 2017.

Det oplyser den amerikanske justitsminister, William Barr, mandag.

Angrebet, der ramte kreditvurderingsselskabet Equifax, påvirkede omkring 147 millioner amerikanere – næsten halvdelen af alle landets indbyggere.

»Det var et af historiens største datatyverier«, lyder det fra Barr.

Blandt de oplysninger, der blev stjålet, var de mange amerikaneres navne, fødselsdatoer og personnumre. Det skriver The New York Times.

»Oplysningerne har økonomisk værdi, og de her tyverier kan være med til at styrke Kinas udvikling af værktøjer inden for kunstig intelligens«, siger Barr mandag ifølge amerikanske CNN.

Han kalder det desuden en 'overlagt og omfattende indtrængning i det amerikanske folks private oplysninger'.

Hackerne brugte angiveligt flere uger på at bryde ind i Equifax' systemer.

Barrs udmelding mandag kommer, på et tidspunkt hvor USA har øget fokus på at slå ned på kinesisk spionage i landet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det usædvanligt omfattende angreb mod Equifax havde store konsekvenser for selskabet. Selskabet har tidligere blandt andet betalt 700 millioner dollar i forbindelse med et forlig og som erstatning til kunder.

Selskabet er blevet anklaget for i sin tid ikke at have afdækket problemerne i forbindelse med hackerangrebet hurtigt nok.

Dets daværende direktør er også gået af efterfølgende.

Equifax fortalte om angrebet i september 2017 - cirka tre måneder efter at selskabet selv havde opdaget det.

ritzau