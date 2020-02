Coronaepidemien slår rekord i Kina med over 100 nye dødsfald på et døgn

Samtidig appellerer Kinas præsident til kinesernes nationalfølelse i et forsøg på at overbevise dem om, at partiledelsen har styr på situationen.

Coronaepidemien nåede tirsdag endnu et grimt højdepunkt, da de kinesiske myndigheder meddelte, at antallet af dødsfald i Kina er kommet op over 1.000.

Fra mandag til tirsdag steg antallet med 108 - den hidtil største stigning i løbet af et enkelt døgn - så det samlede tal nu er på 1.016 døde.

Også antallet af smittede i Kina fortsætter med at stige kraftigt og havde tirsdag nået 42.638.

Langt de fleste dødsfald og nye smittetilfælde forekommer fortsat i Hubei-provinsen, som rummer millionbyen Wuhan, hvor coronavirusset menes at være opstået.

Tirsdag morgen forsøgte de kinesiske sundhedsmyndigheder at give indtryk af, at situationen trods alt kan være ved at vende, idet de pegede på, at antallet af nye smittetilfælde uden for Hubei-provinsen den seneste uge er faldet fra 890 til 444.

Imidlertid slog journalisten Alex Lam fra det Hongkong-baserede nyhedsmedie Apple Daily tvivl om myndigheders tal, da han på Twitter viste et dokument skrevet på kinesisk, hvor de kinesiske sundhedsmyndigheder angiveligt ændrer deres definition af smittetilfælde, så personer, der er blevet testet positive for coronavirusset, men ikke udviser nogen symptomer, ikke længere tæller med i statistikken.

Det betyder, at der reelt kan være langt flere smittede, end de kinesiske myndigheder nu oplyser.

Enorme økonomiske omkostninger

Samtidig står myndighederne over for en ny udfordring. Den forlængede ferie i forbindelse med det kinesiske nytår er slut, og det indebærer, at millioner af mennesker i denne uge skulle være vendt tilbage til deres arbejdsplads, hvilket indbefatter en øget risiko for smittespredning.

Foreløbig ligger gader dog øde hen i mange byer, og store dele af landet er fortsat lukket ned. Situationen vidner om, at forsøgene på at stoppe smittespredningen har massive økonomiske omkostninger, og derfor er den kinesiske topledelse i stigende grad blevet fanget i et dilemma mellem at bekæmpe coronavirusset og holde økonomien igang.

Ledelsen er også klemt af, at der har bredt sig en enorm vrede i befolkningen over, at lægen Li Wenliang blev truet til tavshed af politiet, da han i december sidste år forsøgte at advare om, at et nyt sarslignende virus var dukket op. Li Wenliang døde i sidste uge efter selv at være blevet smittet med coronavirusset.

Xi Jinping presset

Kinas præsident, Xi Jinping, har siden sin tiltræden i 2012 ført landet i en stadig mere autoritær retning, hvor han har øget kommunistpartiets kontrol og brugt medierne til at opbygge en personkult omkring sig selv, hvor han bliver fremstillet som Kinas nye fader efter Mao Zedong.

De seneste uger har han dog holdt en lav offentlig profil, hvilket enten kan ses som udtryk for chok over epidemiens omfang eller modsat - og måske mere typisk for Xi Jinpings normale adfærd - som et forsøg på at skubbe andre folk i partiet foran sig, så de mere end ham bliver associeret med myndighederne fejltrin.

Xi Jinping har endnu ikke besøgt byen Wuhan, der er epicentret for epidemien, men mandag trådte han undtagelsesvist frem i offentligheden, da han bl.a. besøgte et hospital i Beijing med coronasmittede patienter.

Hans besøg fik en væg-til-væg dækning af de kinesiske medier, hvilket antyder, at Xi Jinping har været nervøs for, at den massive folkelige kritik af myndighederne efter lægen Li Wenliangs død i sidste uge kunne udvikle sig til et problem for partiledelsen.

Under sit besøg på hospitalet forsøgte han at appellere til kinesernes nationalfølelse ved at fremstille kampen mod coronavirusset i militaristiske vendinger.

»Xi er kommandøren af folkets krig mod epidemien«, skrev den kinesiske onlineavis Shine og citerede Xi Jinping for at sige, at »indbyggerne i Hubei og Wuhan er heroiske mennesker, der aldrig i historien er blevet knust af nogen vanskeligheder eller farer«.