Kina registrerer over 100 nye virusdødsfald på et døgn

For første gang, siden et nyt coronavirus brød ud i december, har virusset krævet over 100 menneskeliv på et døgn.

Det oplyser lokale sundhedsmyndigheder tirsdag morgen kinesisk tid, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge myndighederne er 103 mennesker døde af virusset mandag alene, og samtlige dødsfald har fundet sted i Hubei-provinsen, hvor millionbyen Wuhan ligger, og hvor coronavirusset har sit epicenter.

Mandagens dødsfald betyder, at coronavirusset nu har taget livet af flere end 1.000 mennesker siden midten af december. Det oplyser kinesiske myndigheder tirsdag morgen lokal tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det seneste døgn er der registreret 2.097 nye tilfælde af smittede i Hubei-provinsen, hvilket bringer det samlede antal smittede i provinsen op på 31.728 ved udgangen af mandag, oplyser sundhedskommissionen i Hubei.

I alt er 974 mennesker døde af virusset i Hubei-provinsen alene siden midten af december.

Ritzau/Politiken