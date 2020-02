Palæstinensisk leder sammenligner fredsplan med schweizerost Mahmoud Abbas fordømmer USA's fredsplan for Mellemøsten på et møde i FN's Sikkerhedsråd.

Lederen af det palæstinensiske selvstyre, Mahmoud Abbas, afviser konsekvent USA's fredsplan for Mellemøsten.

Det siger han tirsdag på et møde i FN's Sikkerhedsråd.

»Vi afviser den israelsk-amerikanske plan, fordi den ikke tager højde for den palæstinensiske stats suverænitet i Østjerusalem. Det alene er nok til, at vi afviser denne plan«, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Abbas mener, at planen udgør en trussel mod 'palæstinensernes legitime rettigheder'.

»Planen sletter alle palæstinensernes rettigheder. Den lever ikke op til ambitionerne om en tostatsløsning«, siger Mahmoud Abbas ifølge nyhedsbureauet AFP.

Udmeldingen kommer, efter at Trump-administrationen i forrige uge løftede sløret for en plan for fred i Mellemøsten.

Planen var blandt andet illustreret på et landkort over de territorier, der i fremtiden skal tilhøre henholdsvis Israel og det palæstinensiske selvstyre.

Mahmoud Abbas sammenligner på tirsdagens møde i FN kortet med en 'schweizisk ost'.

»Hvem af jer ville acceptere en tilsvarende stat på tilsvarende vilkår«, lød det retorisk fra Abbas i Sikkerhedsrådet.

»Hvis planen bliver implementeret, vil den ikke holde i længden. Den kan ikke holde. Hvad giver dig (Donald Trump, red.) retten til at annektere disse områder?«

Stadig muligt at skabe fred i Mellemøsten

Trods den konsekvente afvisning af fredsplanen understreger Mahmoud Abbas, at det stadig er muligt at skabe fred i Mellemøsten.

»Jeg er kommet (i FN's Sikkerhedsråd, red.) for at opbygge et retfærdigt samarbejde«.

»Denne aftale er ikke bygget på internationalt samarbejde. Dette forslag er fremsat af en enkelt stat og støttet af en anden«, siger han ifølge AFP.

Palæstinenserne har forsøgt at samle international modstand mod planen, siden den blev offentliggjort af Donald Trump og Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, 28. januar.

Planen indebærer blandt andet en mulighed for at etablere en selvstændig stat for palæstinenserne.

Det kræver dog, at palæstinenserne må bøje sig på flere områder.

Blandt andet skal Israel ifølge planen have lov til at annektere bosættelser på Vestbredden.

Samtidig vil Jerusalem blive Israels hovedstad - som den allerede er i USA's øjne. Den palæstinensiske hovedstad vil ifølge planen blive placeret i de østlige forstæder til Jerusalem.

