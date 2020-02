Kendte rejseportaler er blandt 112 firmaer på FN-liste med bånd til bosættelser

Automatisk oplæsning Beta

FN’s menneskerettighedskontor har offentliggjort en liste med 112 selskaber, der anklages for at gøre forretninger i de israelske bosættelser på Vestbredden.

Israel kalder offentliggørelsen af listen »skammelig«, mens palæstinenserne hylder den.

94 af virksomhederne på listen er israelske, mens de øvrige 18 er fordelt på seks lande.

Blandt dem er rejseportaler som Expedia, TripAdvisor og Booking.com.

Airbnb, som er et andet af de internationale selskaber, der står opført på listen, har tidligere fået kritik for at formidle udlejning af ferieboliger i de omstridte israelske bosættelser.

Kritikken resulterede for et år siden i, at Airbnb valgte at donere indtægten fra udlejninger i bosættelser til humanitære hjælpeorganisationer.

Ingen danske selskaber er på listen.

Risikerer boykot

Menneskeretsaktivister har i over tre år krævet, at FN fremlægger en oversigt over virksomheder, der har aktiviteter i bosættelserne.

Den liste, der nu er fremlagt, er et resultat af en resolution, der blev vedtaget i 2016 trods store protester fra USA.

Emnet er følsomt, fordi de pågældende selskaber kan blive udsat for boykot.

»Jeg er klar over, at dette spørgsmål er og fortsat vil være meget kontroversielt«, siger FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, i en udtalelse.

Hendes talsmand, Rupert Colville, tilføjer, at det »ikke er en sort liste, lige som det heller ikke stempler nogen virksomheders aktiviteter som ulovlige«.

Der får ikke umiddelbart nogen retlige konsekvenser, at et selskab er opført på FN’s liste.

Israel kritiserer FN-rapport

Selv om palæstinenserne og store dele af verden betragter bosættelserne som ulovlige, bestrider USA og Israel dette synspunkt.

Den israelske udenrigsminister, Israel Katz, betegner FN-rapporten som en »skamfuld kapitulation« over for anti-israelske grupper.

Den palæstinensiske udenrigsminister, Riyad al-Maliki, kalder derimod rapporten »en sejr for folkeretten«. Han opfordrer FN’s medlemslande til at bede de 112 nævnte virksomheder om »omgående at stoppe arbejdet i bosættelsessystemet«.

Flere menneskerettighedsgrupper byder rapporten velkommen.

Bruno Stagno, der er underdirektør i Human Rights Watch, siger, at rapporten bør gøre det tydeligt over for alle virksomheder, at »det at gøre forretninger med ulovlige bosættelser er at hjælpe med at begå krigsforbrydelser«.

ritzau