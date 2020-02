Dansen er slut for en af verdens værste krigsforbrydere

Efter i årevis at have gjort nar ad Den Internationale Straffedomstol ser det ud til, at Omar al-Bashir endelig vil blive retsforfulgt for krigsforbrydelser og folkemord i Darfur. Det eneste, som nu står i vejen, er paradoksalt nok Sudans demokratiske forhåbninger.