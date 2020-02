Boris Johnsons regeringsrokade gik ikke efter planen: Finansminister siger op

Automatisk oplæsning Beta

Ifølge Boris Johnsons plan skulle Sajid Javid blive som finansminister og have en nøglerolle for udviklingen af Storbritannien efter Brexit. Men sådan gik det ikke.

I stedet sagde 50-årige Sajid Javid op torsdag formiddag, efter han havde været til møde med premierministeren i 10 Downing Street.

Ifølge britiske aviser som The Times og The Guardian forlangte Boris Johnson et strammere greb om finansministeriet, blandt andet skulle Sajid David fyre alle sine særlige rådgivere og lade dem erstatte med nye, som premierministerens kontor ville håndplukke.

Det ville Sajid David angiveligt ikke acceptere, og derfor måtte Boris Johson i stedet udnævne det unge konservative stjerneskud Rishi Sunak som ny premierminister.

En meget kort periode

Sajid David, der skulle have fremlagt sin første finanslov indenfor en måned, blev den kortest siddende finansminister siden 1945.

Boris Johnson har tidligere rost Sajid Javid til skyerne og lovet ham at kunne fortsætte som premierminister, men britiske medier har rapporteret om ondt blod mellem Sajid Javid og premierministerens magtfulde rådgiver Dominic Cummings.

Ifølge The Telegraphs politiske redaktør Gordon Rayner, handler konflikten om, at Sajid Javid insisterede på at beholde reel politisk magt, og ikke blot være finansminister af navn.

»Det virker åbenlyst, at Downing Street ønskede sig at udforme finansloven, men at Sajid Javid ønskede at forblive for bordenden, og at det er det, som alt dette handler om«, skriver Gordon Rayner på Twitter.

