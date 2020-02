I dag mødes mere end 500 af verdens ledere. Og det drejer sig ikke kun om missiler, krige og konflikter

Automatisk oplæsning

Vesten er på briksen, og psykoterapeuternes indledende diagnose er ikke rar læsning for flertallet af deltagerne i den årlige München Sikkerhedskonference på og omkring det imposante Hotel Bayerischer Hof i München. Det er en ildevarslende tekst, hvis man altså ikke er den kinesiske udenrigsminister, Wang Ji, eller hans kollega russiske, Sergej Lavrov. De er også med i München, og vil måske gerne bestyrkes i at Vesten og Nato er i vildrede.

I oplægget til konferencen – der gennem mere end 50 år har været en forsvars- og sikkerhedspolitisk fætter til det ligeså uformelle verdensøkonomiske topmøde i Davos – stiller arrangørerne skarpt på krisen for de liberale vestlige demokratier og den verdensorden, som siden Anden Verdenskrigs afslutning har haft det afgørende ord.

»I løbet af 2019 stod det klart, at de konkrete sikkerhedspolitiske udfordringer ikke længere kan adskilles fra det, nogen vil kalde et nederlag for de vestlige værdier«, skriver formanden for konferencen. Ambassadør Wofgang Ischinger fortsætter med at konstatere, at: «Vesten, som vi kender det er udfordret – både indefra og udefra«.

Indefra nager, niver, kradser og udfordrer oprøret fra den nationalistiske og antiglobalistiske bølge de klassiske vestlige værdier med fokus på liberale demokratier, menneskerettigheder, markedsøkonomi og globalt samarbejde.

Handler om kinesisk supermagt

Medvind til de ny-konservative og nationalistiske politiske vinde presser de traditionelle magthavere indefra, konstaterer det 30 sider lange dokument, der sætter rammerne for konferencen.

Udefra handler det om den nye kinesiske supermagt, et selvbevidst og mere aggressivt Rusland. I udviklingslandene er det slut med troen på Vesten som det eneste forbillede for fremtidens udvikling.

Derfor opfordrer Ischinger til at dette års udgave af sikkerhedskonferencen skal gå dybere end blot geopolitiske spændinger og sikkerhedspolitiske udfordringer: »Fokus skal være på værdier – ikke geopolitik«.

Den franske præsident Emmanuel Macron er blandt deltagerne på konferencen, det var Macron der i november forud for Nato-topmødet stak en issyl dybt ind i den urolige alliance, da han erklærede Nato for »hjernedød«, og efterlyste et stort og ambitiøst europæisk sikkerhedsprojekt.

De mest konkrete interner spændinger i Vesten drejer sig om de fortsatte skænderier om Nato-landenes forsvarsbudgetter, den russiske-tyske gasledning Nord Stream 2, splittelsen omkring atomaftalen med Iran og Tyrkiets tiltagende enegang i Nato.

Vestligt selvpineri

Hvis man er interesseret i mere vestligt selvpineri, så kommer en stor delegation af amerikanske politikere med demokraternes senatsleder Nancy Pelosi i spidsen forbi München, hvor de kan mødes med den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo og forsvarsminister Mark Esper.

Spørgsmålet er ifølge arrangørerne af konferencen, om Vesten »vil være i stand til at forsvare en liberal verdensorden, samtidig med en uundgåelig accept af, at fremtiden vil byde på store ændringer i de globale styrkeforhold og plads til konkurrerende verdenssyn, som det liberale verdenssyn skal sameksistere med«.

Trods et filosofisk fokus på værdikamp og et ’psykoterapeutisk oplæg’, så fylder kølig geopolitik og klassisk sikkerhedspolitik også dagsordenen i München. Det handler blandt andet om de trængte våbenkontrolaftaler, det uregerlige Libyen, migration til Europa, Stabilisering af Irak, den fortsatte krig i Afghanistan.

Men konferencens mange delmøder, foredrag og workshops kommer også til at handle om den aktuelle epidemi, hvor Coronavirus også kan få mere langvarige sikkerhedspolitiske konsekvenser.

Det er et åbent spørgsmål om den kinesiske udenrigsminister Wang Ji vil – og kan – navigere udenom Coronavirus, men WHOs generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus forlader hovedkvarteret i Geneve for at deltage i en session på sikkerhedskonferencen.