Canadas jernbanenet lagt ned af blokader af oprindelige folk En naturgasledning, der føres igennem de oprindelige folks traditionelle områder, skaber splid i Canada.

Store dele af Canadas jernbanenet er lagt ned, mens oprindelige folk har lavet blokader flere steder i landet i protest over en naturgasledning.

Det skriver CBC torsdag lokal tid.

Det er de to store togselskaber Via Rail og CN Rail, der har besluttet at lukke store dele af deres netværk ned.

Via Rail mener, at der 'ikke er andre muligheder end at lukke alle dele af netværket ned' bortset fra enkelte ruter.

De mange blokader landet over skal vise støtte til et lille lokalsamfund af oprindelige folk i provinsen British Columbia, hvor der protesteres over en naturgasledning.

Projekt til milliarder

Gruppen er fortørnet over, at ledningen bliver ført lige igennem deres oprindelige område.

Derfor har Wet'suwet'en-folket blokeret adgangen til en byggeplads for gasledningen, som er et projekt til adskillige milliarder kroner.

En politiaktion torsdag satte en stopper for blokaden ved byggepladsen. Men der er torsdag fortsat politifolk nær området.

Mange af de oprindelige folk, der protesterer, har meddelt, at de ikke stopper, før politiet er helt ude af Wet'suwet'en-folkets område. Det skriver CBC.

Hos CN Rail, der er Canadas største, jernbaneselskab er utilfredsheden stor. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Torsdag meddeler CN Rail, at selskabet er 'blevet tvunget til at igangsætte en disciplineret og tiltagende nedlukning af sine aktiviteter i det østlige Canada'.

Driftsstop

Det siger præsident og direktør for selskabet JJ Ruest ifølge dpa i en meddelelse.

»Med over 400 aflyste tog den seneste uge og nye protester, der har fundet sted på strategiske placeringer på vores hovedjernbane, har vi besluttet, at et driftstop for vores aktiviteter i det østlige Canada er den ansvarlige tilgang til at sørge sikkerheden for både vores ansatte og demonstranter«, siger Ruest.

Ruest fortæller videre, at CN har fået retskendelser og bedt om hjælp fra lokalpolitiet til at håndtere blokaderne i Ontario Manitoba og British Columbia, der af CN betegnes som 'ulovlige' .

