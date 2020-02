Mærskejet-skib bordet af sørøvere ud for Nigeria

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Containerskibet ’Maersk Tema’ er blevet bordet af sørøvere ud for Nigerias kyst.

Det bekræfter Mærsk, der dog understreger, at skibet er chartret ud - altså lejet ud - og, at der ikke er Mærsk-personale om bord på skibet. Skibet sejles i stedet af det tyske selskab Schulte, også kaldet BSM.

Over for Politiken bekræfter en repræsentant for BSM hændelsen.

Han fortæller, at to både - såkaldte skiffs, små hurtige både - sejlede op til fartøjet, hvor mandskabet reagerede som det skulle i forhold til sikkerhedsplanerne. De nåede at slå alarm via skibsradioen.

Selskabet er i kontakt med myndighederne i Guinea, men har endnu ikke fået nærmere informationer om, hvad der er gjort efter modtagelsen af nødopkaldet.

Betydelig stigning i antal angreb

Ifølge hjemmesiden MarineTraffic, der sporer skibe i hele verden, befinder ’Maersk Tema’ sig netop omkring Nigeria og sænkede omkring fredag morgen klokken otte dansk tid sin fart fra lige under 20 knob til nul.

Der er tale om et containerskib bygget i 2015 med en kapacitet på 5380 tyvefodscontainere.

Området ud for Nigeria, Guineabugten, har det seneste år oplevet en betydelig stigning i antallet af piratangreb, hvor besætningsmedlemmer er blevet kidnappet.

»Vi må desværre sige, at vi over det sidste stykke tid har set en række alvorlige angreb og kidnapninger i Guineabugten og ud for Vestafrika«, sagde administrerende direktør for Danske Rederier Anne H. Steffensen til Ritzau i starten af februar.

Ifølge den internationale handelsorganisation ICC var der sidste år 162 kendte tilfælde af sørøveri mod handelsskibe. I fire tilfælde blev fartøjerne kapret, i 11 af dem blev der åbnet ild mod skibene og i 130 tilfælde bordede gerningsmændene skibene i jagten på værdier.

Netop fartøjer i Guineabugten er udsatte. Her er mængden af angreb steget markant, viser ICC’s seneste årsrapport om sørøveriets svøbe.

BSM er en større shippingvirksomhed, der beskæftiger omkring 18.000 søfolk verden over og står for driften af 600 skibe.

ritzau