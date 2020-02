Efter 19 års krig med tusinder af dræbte: Udsigt til aftale om Afghanistan

Præsident Donald Trump er tæt på at opfylde sit valgløfte om at trække USA’s soldater hjem fra den uendelig krig. Udenrigsminister Jeppe Kofod forventer, at menneskerettighederne overholdes, og fastholder, at krigen har givet resultater.