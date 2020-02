Tusindvis af passagerer på 'The Westerdam' blev sluppet løs. Så rejste de i alle tænkelige retninger. Nu er den første fundet smittet med corona

Over tusind passagerer gik entusiastiske og lettede fra borde fra et amerikansk krydstogskib efter længere tids karantæne. Nu er en amerikansk kvinde blevet testet positiv for coronavirus, og eksperter frygter, at det vil være umuligt at opspore alle eventuelle smittebærere.