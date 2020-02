Boris Johnson-rådgiver med »uhyggelige holdninger« til sorte og kvinder siger op

Flere Labour-politikere har krævet Andrew Sabisky fyret. Selv kalder han det mediehysteri, men trækker sig for ikke at være en belastning for regeringen.

Han beskriver sig selv som en politisk ’super-spåmand’, men den seneste udvikling i hans egen karriere havde han nok ikke forudset.

Den 27-årige Andrew Sabisky har besluttet at kvitte jobbet som rådgiver for den britiske premierminister, Boris Johnson, efter at være blevet mødt af voldsom kritik for sine holdninger til blandt andet sorte og kvinder. Det skriver blandt andre avisen The Guardian.

Britiske medier har de seneste dage gravet i hans fortid og fundet en række eksempler, hvor han har talt stærkt nedsættende om dem.

Blandt andet har han hævdet, at sorte amerikanere har en lavere IQ end hvide mennesker, at kvindesport bedre kan sammenlignes med parasport end med mandesport, og at man burde overveje, hvordan man kunne tvangs-sterilisere unge fra underklassen med størst risiko for at få uønskede graviditeter.

Sabisky: Mediehysteriet er skørt

Udsagnene har blandt andet fået flere Labour-politikere til at fare i blækhuset.

»Andrew Sabisky har nogle meget uhyggelige holdninger, men desværre er han ikke ene om det«, lød det forleden fra Labour-parlamentarikeren David Lammy, mens partifællen Jon Trickett krævede Sabisky fyret så hurtigts om muligt:

»Ord kan ikke beskrive Boris Johnson udnævnelse af denne senior-rådgiver, som er kendt for at støtte tvangssterilisation af mennesker, som han finder uværdige. Han skal selvfølgelig straks fjernes fra sin post«, lød det fra Jon Trickett, ifølge The Guardian.

Men det slipper Boris Johnson nu for, da Andrew Sabisky selv har revet sin kontrakt over.

»Mediehysteriet angående mine gamle online-ting er skørt. Jeg ønskede at hjælpe regeringen, ikke være en belastning. Derfor har jeg besluttet at sige op«, lyder det i et tweet fra Andrew Sabinsky.

Han tilføjer, at han håber at regeringen vil hyre flere personer, der har bevist, at de er gode til at forudse den geopolitiske udvikling, og at medierne vil stoppe med at være selektive i deres kildevalg.

Business minister Kwasi Kwarteng has told Sky News comments by Andrew Sabisky were "reprehensible and racist" and he believes the former Downing Street adviser "jumped before he was pushed" adding that "vetting will be more severe" for jobs at Number 10 — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) February 18, 2020

Andrew Sabisky var blevet hyret som rådgiver på ’løbende projekter’ som led i den magtfulde – og kontroversielle –chefrådgiver David Cummings kampagne for at hyre flere »skøre« personer med anderledes holdninger i et forsøg på at ruske op i statsapparatet.

Så sent som mandag afviste en regeringstalsmand at svare på, om premierminister Boris Johnson delte Sabiskys holdninger.