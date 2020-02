Trump udpeger loyal ambassadør som ny efterretningschef

Automatisk oplæsning

USA's præsident, Donald Trump, har onsdag udpeget Richard Grenell som fungerende efterretningschef.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Grenell vil i sit nye job have det overordnede ansvar for USA's 17 civile og militære efterretningstjenester, deriblandt CIA. Han vil også få en plads i Det Nationale Sikkerhedsråd, skriver mediet Politico.

Grenell, der siden 2018 har været USA's ambassadør i Tyskland, er en stærk tilhænger af Trumps politik.

»Rick har repræsenteret vort land særdeles godt, og jeg ser frem til at arbejde med ham«, skriver Trump i et tweet.

Udnævnelsen af Grenell som fungerende direktør skal ikke godkendes af Senatet i modsætning til en person, som nomineres til jobbet på permanent basis.

Grenells tid som ambassadør i Tyskland er ikke forløbet uden kontroverser. En tysk politiker sagde for nylig til Reuters, at Grenell var mere optaget af at stille Trump tilfreds end af at opbygge et tættere forhold til Tyskland.

»Hans handlinger har et publikum på én: USA's præsident«, sagde politikeren, der udtalte sig anonymt.

Forlod frivilligt toppost

Richard Grenell afløser Joseph Maguire, som siden august 2019 har fungeret som midlertidig efterretningsdirektør. Trump takker ligeledes Maguire for indsatsen.

Inden Maguire var Dan Coates efterretningsdirektør, men Donald Trump havde et anstrengt forhold til ham, og Coates forlod frivilligt sin toppost.

Coates sagde blandt andet god for en vurdering fra de amerikanske efterretningstjenester, om at Rusland blandede sig i USA's præsidentvalg i 2016 med det formål at støtte Trump.

Trump har konsekvent afvist påstanden om russisk indblanding.

Også andre udsagn fra Dan Coates om eksempelvis Iran og Nordkorea har kollideret med Trumps egne vurderinger.

Stillingen som national efterretningsdirektør blev oprettet efter flyangrebene mod USA den 11. september 2011.

ritzau