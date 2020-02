Advarsel til EU-lande: Forsinket budget er et skrækscenarie Det får mærkbare konsekvenser, hvis ikke EU-landene hurtigt enes om et budget, advarer EU-Kommissionen.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Mens advarselslamperne blinker i EU-systemet, har statsminister Mette Frederiksen (S) ikke travlt med at få EU-budgettet forhandlet på plads.

Det signalerede hun tirsdag i Europaudvalget i Folketinget, hvor hun omtalte torsdagens EU-topmøde om budgetrammen for de næste syv år som et 'midtvejsmøde'.

Fuldstændig anderledes er synet på sagen i EU-institutionerne. Her taler embedsmænd om et 'skrækscenarie' og alvorlige 'konsekvenser for borgerne', hvis ikke stats- og regeringscheferne bliver enige på topmødet.

Europa-Parlamentet fremhæver, at det blandt andet vil betyde, at 100.000 EU-projekter i Europa ikke kan sættes i gang, mens en million unge studerende ikke kan få fordel af udvekslingsophold i udlandet fra 1. januar.

FAKTA EU koster en kop kaffe om dagen - sådan cirka En kop kaffe om dagen er prisen for et EU-medlemskab, plejede EU-Kommissionens tidligere formand at sige.

Regnestykket er ikke helt sort, men det skal kaffen være, hvis det skal gå op.

Herunder er et indblik i EU-budgettet, før unionens 27 stats- og regeringschefer torsdag forhandler om budgettet for perioden 2021 til 2027:

4,92 danske kroner

Det er det daglige bidrag for en EU-borger i gennemsnit i den nuværende budgetperiode (2014-2020).

Efterprøver man påstanden om kaffe, viser det sig, at EU-Kommissionen ikke har taget højde for caféernes stigende kaffepriser.

Reelt er medlemsprisen snarere en halv, en kvart eller mindre - afhængigt af hjemland. Men efter Storbritanniens afsked med EU, stiger prisen for EU-medlemskab også. Det står fast før topmødet torsdag.

Reelt betaler man som dansker dog mere end 4,92 kroner, da Danmark betaler et relativt højt bidrag, mens Bulgarien og Rumænien betaler langt mindre.

8.120.000.000.000 danske kroner

Det er den sum, som EU-landene maksimalt vil råde over de næste syv år, hvis EU-præsidentens kompromis skulle blive vedtaget.

Det vil betyde, at dagsprisen per borger i gennemsnit bliver 5,81 kroner de næste syv år.

Der er tale om et budgetloft. I realiteten kommer landene ikke til at betale helt så stort et beløb.

1,074 procent

Det er kompromisforslagets budgetramme angivet ud fra den forventede bruttonationalindkomst (bni) i EU.

Danmark ønsker en mindre budgetramme på maksimalt 1,00 procent. Det er i runde tale 70 milliarder euro mindre end EU-præsidentens kompromisforslag.

Tager man de fem budgetperioder fra 1993 til 2020, har denne procentsats svinget mellem 1,00 procent (2014 til 2020) og 1,25 procent (1993-1999). Kilde: EU-Kommissionen Vis mere

Et forsinket budget vil være et 'skrækscenarie for EU-landene', fremfører en højt placeret embedsmand i EU-Kommissionen, der ikke ønsker at stå frem ved navn. Han hævder, at nogle lande ikke har forstået konsekvenserne.

»Det eneste, man vil kunne finansiere, er udgifter til administration og humanitær hjælp, mens EU-landene fortsat skal betale for de forpligtelser, de allerede har. Og rabatterne vil forsvinde. Et skrækscenarie«, siger han.

For at understrege alvoren har EU-Kommissionen fremlagt en tidslinje for det forrige forhandlingsforløb i 2013, hvor EU-programmer måtte udskydes, da dele af budgettet ikke blev godkendt i tide.

Det anføres, at man denne gang allerede er efter tidsplanen. Sidste gang blev EU-landene enige 7-8. februar 2013.

Storbritanniens farvel har efterladt hul i budgettet

Budgetperioden indledes 1. januar 2020 og slutter 31. december 2027.

For Danmark og tre andre sparelande, som vil sikre så lille et budget som muligt, kan taktikken være at lade de andre forstå, at de ikke har travlt.

Det er de andre EU-lande, som har brug for alle de dyre EU-projekter, hvormed Frederiksens forhandlingsposition styrkes.

»Jeg tror ikke på, at der er en aftale i løbet af denne uge. Der tror jeg simpelthen, at vi er for langt fra hinanden. Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, men jeg opfatter selv det her mere som et midtvejsmøde«, siger hun.

Jeg tror ikke på, at der er en aftale i løbet af denne uge. Der tror jeg simpelthen, at vi er for langt fra hinanden. Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, men jeg opfatter selv det her mere som et midtvejsmøde Mette Frederiksen, statsminister

Storbritanniens farvel til EU har efterladt et stort hul i budgettet. Det gør, at alle EU-lande kommer til at betale en del mere i næste budgetperiode.

Så langt er alle lande enige. Danmark, Østrig, Sverige og Holland vil dog maksimalt betalt 1,00 procent af EU's forventede bruttonationalindkomst, bni, der er et udtryk for den økonomiske tilstand.

Et meget stort flertal af lande vil betale markant mere - adskillige milliarder euro - og aktuelt arbejder de ud fra et kompromis på 1,074 procent af bni.

Over 500 milliarder kroner - i runde tal - adskiller Danmarks holdning og kompromisforslaget.

ritzau