To passagerer fra krydstogtskib er døde af coronavirus

To passagerer fra krydstogtskibet 'Diamond Princess' er bekræftet døde som følge af coronavirusset.

Det siger kilder fra den japanske regering til den japanske statslige tv-station NHK ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det drejer sig om en 87-årig mand og en 84-årig kvinde fra Japan.

Krydstogtskibet har ligget i karantæne i to uger siden 3. februar ud for Japans kyst nær Tokyo, efter at en passager, der gik i land i Hongkong, blev testet positiv for virusset.

Flere end 620 passagerer har været smittet med virusset på skibet, der oprindeligt havde 3700 passagerer om bord.

Ifølge nyhedsbureauet Kyodo er 29 af de smittede i kritisk tilstand. Dette er ikke blevet bekræftet af myndighederne, skriver Reuters.

En gruppe personer, der er blevet testet negativ for virusset, gik i land onsdag.

Natten til torsdag dansk tid er yderligere omkring 500 passagerer fra krydstogtskibet begyndt at gå i land, og derudover er 100 passagerer blevet fløjet hjem.

Uvist hvor mange der stadig er på skibet

Passagerer, der har delt værelse med en smittet, skal forblive i karantæne på skibet.

Det er stadig uvist, hvor mange passagerer der er tilbage på skibet, og hvornår alle forventes at være gået i land.

Over 150 australske passagerer ankom torsdag til Australien efter at have taget et fly fra en lufthavn i Tokyo.

De skal nu i karantæne i 14 dage yderligere. Det samme gælder 300 passagerer, der er landet i USA.

Japanske passagerer, der vender hjem, skal derimod ikke i karantæne, hvilket har skabt røre i landet.

Japans Nationale Institut For Smitsomme Sygdomme (NIID) har udtalt, at der ikke burde være nogen fare, hvis en person ikke har udvist symptomer i over 14 dage og er blevet testet negativ for virusset.

De første hjemvendte danskere, der blev evakueret fra Kinas Hubei-provins, hvor virusset har sit epicenter, landede i Roskilde Lufthavn henholdsvis den 1. februar og den 3. februar.

Efter 14 dages hjemmekarantæne ophævede Styrelsen for Patientsikkerhed deres karantæne, meddelte styrelsen 18. februar.

Laveste antal smittede på et døgn siden januar

I alt 2118 er døde som følge af virusset i Kina, mens over 74.500 personer er blevet smittet i landet.

Der er registreret 349 nye smittede med coronavirus i Hubei-provinsen, mens 108 nye bekræftes døde.

Kina melder om det laveste antal nye smittede af coronavirus på et døgn siden 25. januar.

I den kinesiske Hubei-provins er der ifølge sundhedsmyndighederne det seneste døgn 349 nye personer, der er blevet bekræftet smittet med coronavirusset.

Det er et drastisk fald sammenlignet med dagen før, hvor der var 1693 nye smittetilfælde i provinsen.

