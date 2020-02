Massedrab på vandpibecafeer ryster Tyskland

Automatisk oplæsning

Lidt før klokken 22 onsdag aften begyndte en mand at skyde omkring sig i vandpibecafeen ’Midnight’ midt i byen Hanau i delstaten Hessen. Vidner har oplyst, at de hørte omkring ti skud. Kort efter var mindst tre unge mennesker dræbt og flere sårede, og endnu et tysk mareridt var i gang.

I en anden bar kaldet Arena Bar & Café i den vestlige del af byen, blev der også affyret skud. Avisen Bild Zeitung viste en video med et kort interview med en mand identificeret som café-ejer, der fortalte, at han kendte alle ofrene. En storstilet politijagt gik igang i Hanau.

I de tidligere morgentimer annoncerede politiet, at de havde fundet den formodede gerningsmand dræbt i en lejlighed i nærheden af det andet gerningssted. Samme sted fandt de et andet lig.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗



Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.



Die Ermittlungen dauern an.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

Det er ikke bekræftet af politiet, men formodes i tyske medier, at den samme gerningsmand begik begge massedrab. Ni mennesker er meldt dræbt plus de to i lejligheden.

»En af de to personer, som er fundet døde, er med stor sandsynlighed gerningsmanden«, oplyser politiet.

Dermed er Tyskland vågnet op til endnu en katastrofe med både personlige ofre og mulige politiske eftervirkninger.

I oktober 2019 forsøgte en mand at trænge ind i en synagoge i byen Halle. Han ville tilsyneladende dræbe de 51 jøder i Synagogen. Han efterlod et manifest med højreekstremistiske paroler. Det lykkedes ikke. Han dræbte i stedet en forbipasserende og en mand i et kebabspisested. I sommer dræbte en højreekstrem gerningsmand den tyske politiker Walter Lübcke. I 2016 dræbte en islamistisk motiveret gerningsmand elleve mennesker med en lastbil på et julemarked i Berlin. Siden mener politiet at have forhindret flere terroranslag. For mindre end en uge siden gennemførte politiet i seks delstater storstilede razziaer mod en formodet højreekstrem gruppering, der formodes at have planlagt at udløse borgerkrigslignende tilstande i Tyskland. Antallet er højreekstremt motiverede trusler mod politikere er steget de seneste år.

Motivet til drabene i Hanau er ikke endelig kendt. Politiet sagde om aftenen, at de efterforsker i alle retninger, som det hedder. På Twitter advarede de borgerne mod at dele rygter, som de ikke ved, hvor kommer fra.

Flere tyske medier skriver, at ofrene overvejende er unge mennesker, hvoraf flere menes af have kurdisk baggrund.

Hanau, der har næsten 100.000 indbyggere, ligger cirka 20 kilometer fra Frankfurt. Det er en by, som er knyttet til tyske eventyr. De to forfattere Jacob og Wilhelm Grimm er født her. Et monument til brødrene står på byens markedsplads.

In dieser fürchterlichen Nacht in #Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid. Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle.

Danke an alle Einsatzkräfte!! — Katja Leikert (@KLeikert) February 20, 2020

Den konservative politiker Katja Leikert, de repræsenterer byen i den tyske forbundsdag, beskriver på Twitter begivenhederne som »et ægte horrorscenarie for os alle«